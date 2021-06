Apple, Google e Mozilla se juntam para padronizar extensões de navegadores

O assunto extensões de navegadores é capaz de causar calafrios em qualquer pessoa — especialmente pelo fato de que os plugins não conversam entre si e não podem ser utilizados em diferentes browsers (salvo raras exceções). Agora, isso pode estar para mudar.

Publicidade

De acordo com a CNET, a Apple, o Google, a Mozilla e a Microsoft se uniram para formar um novo grupo com o objetivo de tornar as extensões de navegadores mais intercompatíveis e fáceis de se desenvolver. O grupo, chamado WebExtensions Community Group (WECG), iniciou recentemente os trabalhos e está aceitando outros membros da comunidade de desenvolvedores e empresas de navegação online.

Ainda não há detalhes sobre as tecnologias ou as novidades técnicas que resultarão da empreitada, mas a ideia é padronizar a forma como as extensões funcionam (e são desenvolvidas) entre todos os principais navegadores do mundo — Safari, Chrome, Edge e Firefox, nomeadamente — para torná-los mais fáceis de usar, com compartilhamento de funcionalidade, APIs e permissões.

Além disso, outro objetivo do grupo é priorizar a segurança dos usuários, impedindo que as extensões excedam suas necessidades e coletem dados além do estritamente necessário. O WECG já criou um repositório especial no GitHub, para quem se interessar em checar o andamento dos trabalhos (e, quem sabe, colaborar com o desenvolvimento das novidades).

Publicidade

Naturalmente, é cedo para dizer se esse é o primeiro passo rumo a um futuro idílico em que toda extensão funcionará em qualquer navegador (e dispositivo) que você queira trabalhar. Se o grupo for bem-sucedido, entretanto, temos motivos a comemorar desde já.

via AppleInsider