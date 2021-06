Apple Pay chegando? App do Banco Original ganha suporte ao Wallet

Em meados de março, nós comentamos que os cartões do Banco Original ganhariam suporte ao Apple Pay “dentro de algumas semanas” — isso, é claro, com base numa notícia exclusiva do CNN Brasil Business.

Bem, estamos em junho e até agora, nada. Contudo, hoje temos um vislumbre da chegada dessa compatibilidade. Isso porque, em sua versão 3.4.9, o aplicativo do banco para iOS acaba de ganhar suporte ao Wallet.

Como sempre falamos, esse tipo de suporte em um app bancário tem apenas uma intenção: permitir que os cartões sejam cadastrados na carteira digital da Maçã para que funcionem com o Apple Pay.

Isso quer dizer que os cartões do banco já funcionam no sistema de pagamento móvel da Apple? Não. Pode ser que tudo ainda demore um pouco, mas tal compatibilidade é imprescindível. Contudo, quando um banco implementa algo assim, é questão de tempo até que o recurso seja anunciado — e, levando em conta que a notícia da entrada no Apple Pay foi dada em março, é bem capaz que tudo aconteça agora de forma bem rápida.

Como sempre, que venham cada vez mais bancos e fintechs ao Apple Pay!