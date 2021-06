Como alterar o idioma de apps específicos [iPhone, iPad e Mac]

Muitos usuários não sabem, mas tanto em iPhones e iPads quanto em Macs é possível usar outros idiomas além daquele que foi escolhido como sendo o principal no seu dispositivo. Isso pode ser feito em vários aplicativos, sem necessariamente alterar o idioma do aparelho como um todo.

Publicidade

É possível, por exemplo, usar o Facebook em inglês ao mesmo tempo em que usa o Twitter em francês.

A função exige minimamente o iOS/iPadOS 13 e o macOS Catalina. Atente-se que essa função não necessariamente está disponível em todos os aplicativos, também. Dito isso, confira abaixo como fazer.

Como alterar o idioma em um app no iPhone/iPad

Vá em Ajustes e role a tela até encontrar o aplicativo que deseja alterar o idioma. Quando encontrá-lo, toque em “Idioma” e escolha a língua que deseja usar nele.

No topo da tela, você verá algumas sugestões de idiomas. Ainda assim, é possível escolher qualquer outro na seção localizada logo abaixo.

Na próxima vez que você abrir o app, o idioma escolhido já estará aplicado.

Como alterar o idioma em um app no Mac

No Mac, o processo é diferente. Vá em Preferências do Sistema » Idioma e Região e seleciona a aba “Apps”. Clique no botão de “+ “, no canto inferior esquerdo, e escolha o aplicativo/idioma que deseja usar para ele.

Feita isso, clique em “Adicionar”. Você pode repetir esse mesmo processo para os demais apps que quiser alterar o idioma.

Se quiser excluí-lo da lista, mantenha o app selecionado e clique no botão com o símbolo de “-” (canto inferior esquerdo).

Prático, não é mesmo?