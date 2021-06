Desmonte do novo iPad Pro mostra as diferenças do Mini-LED

A iFixit sempre faz o tradicional desmonte (teardown) dos produtos da Apple para checar suas peculiaridades e o seu nível de reparo. Depois de avaliar o iMac de 24 polegadas, a nova Apple TV 4K e o Siri Remote, chegou a vez de o novo iPad Pro de 12,9 polegadas passar pelo processo — focando principalmente na sua nova tela Mini-LED.

Publicidade

Abrindo o tablet, a iFixit notou algumas das diferenças do novo modelo, como por exemplo: a presença de três antenas 5G, uma bateria de 10.566mAh e o novo processador da Apple, o M1.

No entanto, a maior diferença entre o novo iPad Pro em relação aos modelos que o precedem é a tela. Como bem sabemos, o novo modelo 12,9 polegadas possui a tela Liquid Retina XDR, que conta com mais de 10 mil Mini-LEDs. Vale notar que o modelo de 11 polegadas continua com a boa e velha tecnologia LCD .

O pessoal da iFixit notou algumas diferenças entre a nova tela Mini-LED em relação à LCD: para começar, ela é um pouquinho mais grossa (cerca de 0,5mm), resultando em uma carcaça um pouco mais espessa do que no modelo anterior. Além disso, a nova tela é um pouco mais pesada.

A iFixit foi ainda mais longe e resolveu abrir o display para ver como funciona o Mini-LED. Como já dissemos, a tecnologia cria as chamadas zonas de brilho que podem ser desligadas conforme o conteúdo sendo reproduzido. Dessa maneira, a tela atinge pretos mais profundos, bem parecidos com os do OLED .

No vídeo, a iFixit mostrou esses Mini-LEDs bem de perto e para termos uma ideia de tamanho e os comparou com um grão de arroz:

A iFixit não chegou a dar uma nota de reparabilidade para o novo tablet (ainda), visto que eles farão análises um pouco mais aprofundadas do seu processo de reparo. Quando feito, atualizaremos a matéria com as novidades.

De qualquer forma, é bem legal vermos como funciona a tecnologia Mini-LED — que talvez venha a ser implementada nos futuros MacBooks Pro de 14 e 16 polegadas.

iPads Pro de 11″ e 12,9″ de Apple Preço à vista: a partir de R$9.719,10

Preço parcelado: em até 12x de R$899,92

Cores: cinza espacial ou prateado

Capacidades: 128GB, 256GB, 512GB, 1TB ou 2TB

Lançamento: abril de 2021

Geração: 3ª geração (11″) e 5ª geração (12,9″) Comprar

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão por cada venda concluída por meio dos links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via MacRumors