DXOMARK testa câmera frontal dos iPhones 12; desempenho é igual ao dos modelos Pro

Em novembro passado, falamos aqui sobre a análise feita pelo DXOMARK sobre a câmera frontal dos iPhones 12 Pro e 12 Pro Max — à época, os aparelhos ficaram em 7º lugar no ranking geral de selfies do laboratório, com uma boa dose de elogios.

Pois hoje, com muitos meses de atraso, a DXOMARK publicou as análises das câmeras frontais do iPhone 12 e do iPhone 12 mini. Nenhuma surpresa, aqui: os componentes foram considerados bem semelhantes aos dos modelos Pro, recebendo inclusive a mesma pontuação geral: 98.



iPhone 12 mini à esquerda; iPhone 12 Pro à direita

Como nos modelos Pro, as maiores pontuações aqui foram nos quesitos foco (certamente por conta do sensor TrueDepth), exposição e cores. Assim como nos modelos mais caros, também, a nota relativa ao ruído das imagens ficou um pouco abaixo da média.

Segundo os testadores, a performance dos modelos comuns é quase idêntica à dos Pro, com uma pequena diferença: a exposição do flash, que aqui tem mais algumas instabilidades. Segundo o laboratório, a razão pode se dar pelo fato de que os iPhones 12 (especialmente o mini) têm telas menores que o iPhone 12 Pro Max.



iPhone 12 à esquerda, iPhone 12 Pro à direita

O fato é que, mesmo com os idênticos 98 pontos dos modelos Pro, os iPhones 12 (todos eles) já caíram algumas posições no ranking de câmeras frontais da DXOMARK — isso porque, naturalmente, vários outros modelos foram lançados nos últimos seis meses. Agora, a família do iPhone 12 está, coletivamente, em 11º lugar na lista, que ainda é liderada pelo Huawei Mate 40 Pro.

O que vocês tem achado do desempenho da câmera frontal dos aparelhos?

