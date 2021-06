MacBook Pro de 14″ com Mini-LED chegará antes do de 16″, diz DigiTimes

Desde o ano passado, comentamos (vários) rumores sobre o lançamento de MacBooks Pro com display Mini-LED. A princípio, eles eram esperados ainda no ano passado; depois, disseram que eles só chegariam no terceiro trimestre deste ano e, logo em seguida, eles foram “chutados” para 2022 — mas com a possibilidade de serem anunciados ainda este ano.

Agora, de acordo com uma nova reportagem do DigiTimes, é bem provável que estejamos falando de janelas de lançamento distintas. Segundo as informações, é provável que o modelo de 14 polegadas entre em produção no último trimestre deste ano, enquanto a versão de 16 polegadas fique somente para o primeiro trimestre de 2022.

O cenário descrito pelo DigiTimes lembra o lançamento dos novos iPads Pro com chip M1, os quais foram anunciados em abril, mas só chegaram na segunda quinzena de maio — mesmo assim, a oferta continua apertada para o modelo de 12,9″, com alguns pedidos previstos para serem entregues só em julho.

Esse atraso está sendo atribuído justamente à produção do display Mini-LED e, para tentar minimizar essas intercorrências, o DigiTimes aponta que a Osram Opto Semiconductors se juntará à lista de fornecedores dessa tecnologia para a Maçã.

Como informamos, os novos MacBooks Pro deverão contar com um novo design inspirado nos novos iPads Pro e nos iPhones 12. Segundo os rumores, ambos os modelos (de 14″ e 16″) serão equipados com Apple Silicon, além da reintrodução do MagSafe, de portas HDMI e de um slot para cartões SD.

Mais recentemente, o analista Dan Ives ventilou que os novos MacBooks Pro serão anunciados na WWDC21, já na próxima semana — o que, caso proceda, também indica que o lançamento em si (de pelo menos um dos modelos) poderia ocorrer só no segundo semestre deste ano, como especulado.

