Mapas da Apple: “Olhe ao Redor” chegará à República Tcheca

A Apple vem expandindo cada vez mais os recursos dos Mapas, e um dos principais deles é o Olhe ao Redor (Look Around), recurso semelhante ao Street View do Google. Bom, parece que o recurso chegará em breve à República Tcheca.

Publicidade

Neste mês, alguns veículos da Maçã começaram a realizar o mapeamento de regiões selecionadas da República Tcheca, coletando imagens e dados de ruas. A Apple realiza um mapeamento dos lugares usando equipamentos com sensores LiDAR, contando tanto com veículos quanto com pessoas (equipadas com mochilas especiais) para isso.

Nessa página, a Apple informa a coleta dos dados do país, confirmando o mapeamento de certos locais. Vale notar que a Apple anda expandindo o Olhe ao Redor para países do Leste Europeu — como na Polônia, por exemplo.

O recurso está disponível em poucos lugares, como algumas das principais cidades dos Estados Unidos, assim como do Canadá, do Japão e da Europa — recentemente, informamos a chegada do recuso à Atlanta (EUA).

Publicidade

O Olhe ao Redor está disponível em iPhones e iPads com o iOS/iPadOS 13 ou superiores e em Macs rodando minimamente o macOS Big Sur.

via MacRumors