Microsoft Teams disponibilizará chamadas criptografadas em julho

Em março passado, comentamos um apanhado de recursos que chegariam ainda este ano ao Microsoft Teams, incluindo o suporte a criptografia de ponta a ponta em chamadas individuais.

Publicidade

Agora, o MSPowerUser informou que o recurso estará disponível a partir de julho para chamadas VoIP 1:1, com possibilidade de expansão para ligações em grupo posteriormente.

Quando disponível, será possível habilitar a criptografia de ponta a ponta em Configurações » Privacidade » Chamadas criptografadas de ponta a ponta.

No caso de usuários corporativos, esse recurso poderá ser habilitado pelos administradores do Microsoft Teams para usuários específicos ou para toda a organização.

A criptografia de ponta a ponta protege as informações na sua origem e no seu destino, impedindo que nós intermediários as descriptografarem. Esse recurso é, naturalmente, muito bem-vindo, pois permite o compartilhamento de dados confidenciais, como senhas, contas bancárias, etc.

Vale notar, no entanto, que alguns recursos do Microsoft Teams não estarão mais disponíveis quando o recurso for habilitado, como gravação e transcrição de chamadas.