O que são e como usar os canais da Apple TV?

Se você já usou o aplicativo Apple TV no iPhone, no iPad, na Apple TV, no Mac ou até mesmo em uma smart TV/set-top box compatível, já deve ter visto uma seção denominada canais por lá.

Vamos entender o que é isso, exatamente.

O que são os canais da Apple TV?

A ideia da Apple é reunir, em apenas um lugar, diversos serviços de streaming. Assim, você não precisa mais alternar entre vários aplicativos para assistir aos seus filmes ou às suas séries preferidas.

Esses canais podem ser assinados sem que haja a necessidade de baixar o aplicativo de cada um deles, ou seja, tudo fica reunido dentro do próprio app Apple TV.

Posteriormente, é possível assistir a todos os conteúdos deles diretamente pelo aplicativo da Maçã, inclusive baixar conteúdo para reprodução offline no iPhone/iPad (sem estar conectado à internet).

Como assinar os canais da Apple TV

Para usar os canais da Apple TV, você vai precisar de um iPhone, iPad, Mac ou Apple TV HD/4K devidamente atualizados para as últimas versões dos seus sistemas operacionais; você pode ainda usar uma Apple TV de terceira geração (software 7.3 ou superior), uma smart TV ou outro dispositivo que seja compatível com o aplicativo Apple TV.

Os canais estarão localizados na guia “Assistir Agora” do aplicativo. Depois de escolher o canal desejado que deseja assinar, toque nele.

A maioria desses aplicativos oferece um período de avaliação gratuita, que pode variar de acordo com o serviço — normalmente, a degustação é de 7 dias antes da primeira cobrança. Para finalizar a assinatura, basta confirmar tudo usando o Touch ID ou, se tiver um iPhone/iPad mais recente, o Face ID.

Caso você use o Compartilhamento Familiar, os membros da sua família poderão fazer a reprodução do conteúdo dos canais em até três aparelhos ao mesmo tempo. Além disso, se quiser baixar algum conteúdo para ser visto mesmo sem internet, toque no botão representado por uma nuvem e uma seta voltada para baixo para iniciar o download.

Aplicativos compatíveis com os canais da Apple TV

No Brasil, são poucos os aplicativos compatíveis com os canais da Apple TV — mas esse número vem crescendo. O Smithsonian Plus, que até pouco tempo fazia parte do pacote, foi removido por algum motivo desconhecido.

Atualmente, temos os seguintes canais disponíveis:

MGM : R$14,90/mês, com 7 dias grátis.

: R$14,90/mês, com 7 dias grátis. Paramount+ : R$19,90/mês, com 7 dias grátis.

: R$19,90/mês, com 7 dias grátis. STARZPLAY : R$14,90/mês, com 7 dias grátis.

: R$14,90/mês, com 7 dias grátis. Adrenalina Pura : R$9,90/mês, 7 dias grátis.

: R$9,90/mês, 7 dias grátis. Noggin by Nick Jr.: R$9,50/mês, com 7 dias grátis

Nos Estados Unidos, por exemplo, temos outros grandes serviços compatíveis com os canais da Apple TV, como Showtime, Sundance Now e Comedy Central Now.

Fica aqui nossa torcida para esse número siga aumentando e mais opções sejam disponibilizadas para usuários. Enquanto isso não acontece, prepare a pipoca e aproveite! 🍿🎬