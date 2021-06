Scribd chega ao Apple Watch com suporte a audiolivros, podcasts e mais

O Scribd é um dos serviços de leitura online mais utilizados no mundo, reunindo no mesmo lugar uma enorme biblioteca de ebooks, audiolivros, periódicos e muito mais. Pois recentemente, o aplicativo da plataforma ficou bem mais interessante — especialmente para quem tem um Apple Watch no pulso.

O aplicativo do Scribd para o ecossistema da Apple ganhou uma versão própria para watchOS, pensada para permitir que usuários da plataforma levem seus conteúdos favoritos consigo mesmo quando o iPhone estiver longe. O app para Apple Watch já está disponível na atualização mais recente do software, de versão 11.11.

No watchOS, o aplicativo concentra-se (claro) nos recursos de áudio do Scribd. Você pode escutar audiolivros, podcasts e reportagens em áudio diretamente pelo relógio — tudo que estiver na sua lista de salvos será automaticamente importado para o Apple Watch, e você poderá acessar seus conteúdos favoritos facilmente.

Na tela do Watch, você pode controlar a reprodução e o volume, inclusive com opções de acelerar ou desacelerar o áudio (de 0,8x até 2x). Também é possível configurar um timer para desligar a reprodução e fazer o streaming do áudio para qualquer fone ou alto-falante Bluetooth conectado.

O Scribd está disponível gratuitamente na App Store — e é, como vocês provavelmente sabem, um serviço pago, que custa R$28 ao mês (a plataforma oferece um mês grátis de teste).

via 9to5Mac