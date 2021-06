Seguindo a Apple, Google também limitará rastreio entre apps no Android

Assim como a Apple, o Google anunciou que também impedirá o rastreio de usuários entre apps e sites na plataforma Android. Diferente do iOS, usuários terão apenas a opção de desligar completamente o rastreamento.

Essa opção removerá o ID de anúncio de usuários que optarem por não permitir o rastreamento; desta forma, anunciantes não conseguirão trazer anúncios personalizados a eles. A opção será disponibilizada no fim de 2021 como parte da atualização dos serviços do Google Play.

Essa abordagem é diferente da política de Transparência no Rastreamento de Apps (App Tracking Transparency, ou ATT) que estreou no iOS 14.5 — na qual um popup aparece toda vez que o usuário abre um novo aplicativo e pede a sua permissão para rastreá-lo. Vale notar que aqui no Brasil, porém, cerca de 50% dos usuários optam por permitir o rastreio.

O mais estranho da notícia é que o próprio Google se beneficia com o rastreio de usuários com tais anúncios. E não fica muito claro qual será o real impacto da opção nos serviços da própria empresa. Vale notar que estamos falando da mesma companhia que, supostamente, escondeu os ajustes de privacidade do Android e que coleta 20x mais dados no Android do que a Apple no iOS.

No entanto, no início de março, o Google anunciou que abandonará os identificadores de rastreio de usuários na web. E, no mês passado, anunciou uma função semelhante aos rótulos nutricionais da App Store para a sua loja de aplicativos.

Parece, então, que o Google está realmente querendo correr atrás do prejuízo e se igualar a Apple nos esforços para proteger a privacidade de usuários. Resta saber se eles trarão mesmo mudanças significativas.

