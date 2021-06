Segunda beta do tvOS 14.7 corrige bug da nova Apple TV 4K

A segunda versão beta do tvOS 14.7, lançada nesta semana, resolve um problema em que a resolução de vídeos 4K era exibida incorretamente na nova Apple TV 4K.

O problema não foi reconhecido oficialmente pela Apple, então a companhia não destacou a correção do bug nas notas de liberação do sistema; as informações são, portanto, de desenvolvedores que já instalaram e testaram a nova versão beta.

De qualquer forma, ainda não se sabe se o problema está apenas na indicação da qualidade de determinado conteúdo de vídeo ou se a resolução desses conteúdos é, de fato, reduzida para Full HD (1080p) — uma vez que, assim como a geração anterior, a nova Apple TV 4K emite um sinal 4K constante para a TV.

Além disso, o problema não parece ocorrer com todos os usuários — e nem em todos os apps, como Netflix, Disney+, etc. Por conta disso, não há informações de quantas pessoas foram afetadas.

Não obstante, que bom que uma correção parece estar a caminho.

