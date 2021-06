Sistema MBUX, da Mercedes-Benz, incorpora o Apple Music

A Mercedes-Benz anunciou, nesta semana, que está integrando o Apple Music em seu sistema de infoentretenimento MBUX , começando com seus modelos Classe C e Classe S.

Publicidade

O serviço de streaming da Maçã não é o primeiro a chegar ao MBUX — mas é definitivamente um dos mais importantes, especialmente para usuários de iPhones. Atualmente, ele já oferece suporte ao Spotify, ao TIDAL e ao Amazon Music.

Para aproveitar a integração com o Apple Music, proprietários dos modelos supracitados precisam habilitá-lo em sua conta “Mercedes Me” — vale notar, porém, que o serviço requer que os veículos tenham acesso a dados móveis, os quais podem ser adquiridos a partir de um provedor ou compartilhado pelo smartphone.

Além disso, é possível tirar proveito das vantagens da assistente virtual do MBUX para controlar a reprodução no Apple Music — com acesso total a playlists, álbuns e músicas.

Publicidade

A integração com o Apple Music estará disponível nativamente para novos proprietários dos modelos Classe C e S a partir deste mês — atuais donos desses modelos poderão acessar a novidade com uma futura atualização, cuja disponibilidade não foi anunciada.

via CNET