TikTok recolherá impressões faciais e vocais de usuários nos EUA

Uma atualização nas políticas de privacidade do TikTok informou que a rede passará a coletar dados biométricos de usuários nos Estados Unidos – mais especificamente, a impressão facial e vocal de usuários, sem se aprofundar no motivo.

A coleta desses dados pode, em tese, ajudar na produção de efeitos de realidade aumentada (AR), ou então na implementação de legendas automáticas.

A rede ainda adicionou que poderá coletar informações de imagens e áudio que estão no conteúdo dos usuários, “como a identificação dos objetos e cenários que aparecem, a existência e localização dentro de uma imagem, de características e atributos de rosto e corpo, a natureza do áudio e o texto das palavras faladas em seu conteúdo do usuário”.

No entanto, usuários deverão consentir o recolhimento desses dados, algo que é previsto na lei de apenas alguns estados americanos como Illinois, Washington, Califórnia, Texas e Nova York. Em outros lugares, não ficou claro como será essa implementação.

O TechCrunch entrou em contato com o TikTok, que não deu mais detalhes sobre o recolhimento dos dados biométricos. As informações podem ser encontradas na seção de políticas de privacidade nos termos da rede — que, vale notar, já era extenso antes das adições.

De qualquer forma, é estranho a rede não estar fornecendo explicações mais claras do motivo para o recolhimento de tais dados de usuários. Veremos…