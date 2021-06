Apple poderá lançar app para monitorar saúde mental na WWDC21 [atualizado]

Estamos a dias da WWDC21, evento no qual a Apple apresentará seus novos sistemas operacionais (iOS 15, iPadOS 15, macOS 12, watchOS 8 e tvOS 15). Eis que, hoje, o desenvolvedor Khaos Tian encontrou referências a possíveis novos aplicativos que poderão ser apresentados pela Maçã.

Na App Store, Tian descobriu referências a vários novos identificadores de pacote de aplicativos: com.apple.NanoTips , com.apple.NanoContacts , com.apple.Mind e com.apple.findmy.finditems .

Looks like someone deployed the new profile for App Store too early? Want to guess what “https://t.co/nhhpJFmZbJ.Mind” is on watchOS? pic.twitter.com/BarzoJtovq — Khaos Tian (@KhaosT) June 5, 2021

Os dois primeiros provavelmente se referem ao Apple Watch, já que a denominação “Nano” é designada a apps para o watchOS. Ou seja, a oitava geração do sistema operacional do relógio poderá ter um novo app para gerenciar contatos e outro com dicas de uso do sistema — dois apps presentes do iOS, mas atualmente indisponíveis no watchOS.

Já o terceiro, “Mind”, talvez seja alguma referência a um novo app de saúde mental ou de bem-estar mental da Maçã — já que esse identificador não tem ligação com o app Respirar, do Apple Watch.

Vale notar que, antes do lançamento do Apple Watch Series 6, rumores indicavam que o relógio poderia vir com monitoramento de sono (algo que realmente chegou junto ao watchOS 7) e de saúde mental.

Por fim, o “finditems” nos leva a acreditar que a Apple poderá dividir o app Buscar em dois aplicativos, sendo um deles específico para rastrear itens/objetos. Tal app poderia também ser levado ao Apple Watch, já que até hoje o relógio não conta com a opção de rastrear itens (apenas amigos/familiares) — no watchOS, ele se chama inclusive Buscar Pessoas.

Animados para a keynote de segunda-feira? Lembrando que o MacMagazine fará a cobertura completa do evento! 😃

Atualização, por Rafael Fischmann06/06/2021 às 09:57

De acordo com um tweet de Mark Gurman, repórter da Bloomberg, o “Mind” refere-se sim a uma nova versão do app Respirar (Breathe):