Beats Studio Buds aparecem em videoclipe de Roddy Ricch

Taí uma boa estratégia de lançamento — não é à toa que estamos falando dos Beats Studio Buds aqui novamente.

Tudo começou com o vazamento na versão Release Candidate iOS 14.6; depois, surgiram registros e fotos na FCC. E, aí, começou a brincadeira. Isso porque, antes mesmo de começarem a ser vendidos, LeBron James apareceu usando os fones.

A tenista Naomi Osaka também fá foi vista usando os novos fones:

Agora, como notou o iThinkDifferent, os fones foram avistados também no videoclipe da música “Late At Night”, de Roddy Ricch.

No vídeo, Ricch tira os novos Beats Studio Buds do estojo de carregamento e os coloca no ouvido (a partir dos 29 segundos).

Com todos esses aparecimentos, é questão de (pouco) tempo até que esses novos fones totalmente sem fio da Beats sejam lançados. Aparentemente, eles serão oferecidos nas cores preta, branca ou vermelha, terão um estojo de recarga sem fio, cancelamento de ruídos (só não sabemos ainda se apenas passivo ou se ativo, também) e suporte ao “E aí, Siri”.

Resta saber qual será o posicionamento de preço da Apple/Beats para tal produto. Isso é uma das poucas coisas que (ainda) não vazou…

