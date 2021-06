Clickpad do Siri Remote só funciona em apps com player nativo do tvOS

O novo Siri Remote chegou com um design renovado e uma nova interface, que inclui um clickpad o qual pode ser utilizado tanto com setas direcionais quanto deslizando nele.

Uma das suas funções mais legais é usar o clickpad como uma clássica Click Wheel (sim, dos iPods), a fim de avançar/retroceder num filme (girando o dedo no círculo externo dele). No entanto, alguns usuários do Reddit notaram que isso não está respondendo de forma confiável em alguns serviços de streaming e em alguns casos, como no Disney+, simplesmente não funciona mesmo.

Conforme averiguado pelo The Verge com um porta-voz do Disney+, essa função só está disponível em apps que utilizam o player de mídia padrão do tvOS. Serviços como Disney+, HBO Max e Peacock, por exemplo, utilizam players próprios nos quais a função (ainda) não está presente.

Essas informações corroboram as reclamações que alguns usuários fizeram há algumas semanas sobre a inconsistência do novo controle na hora de navegar por vídeos.

Ainda não foi informado quando essa função será disponibilizada para reprodutores de mídia de terceiros, mas um porta-voz do Disney+ deixou claro que a empresa a implementará assim que possível — isto é, assim que a Apple liberar uma API do clickpad para apps de terceiros.

Fato é que, por enquanto, as funções de deslizar para avançar/retroceder não estão funcionando direito em diversos serviços de streaming — aparentemente, Netflix, Hulu e, é claro, Apple TV+ funcionam normalmente.

Vale notar que o novo Siri Remote resolve muitos dos problemas que usuários reclamavam da versão anterior. Inclusive, já mostramos aqui como personalizar o clickpad ou usá-lo para controlar o Mac — não deixe de conferir, também, nosso vídeo completo sobre ele.

