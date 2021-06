Tinder agora permite bloquear pessoas pelo número de telefone

Se você usa ou já usou algum app de namoro, certamente sentiu em algum momento um terrível temor ao imaginar uma pessoa conhecida (um amigo, um familiar, um colega de trabalho, um ex-namorado) encontrando e bisbilhotando seu perfil. Pois ontem, o Tinder anunciou uma forma mais prática de evitar esse tipo de incidente.

A partir de agora, você pode bloquear contatos na plataforma diretamente pelo número de telefone deles. É possível adicionar números individualmente ou, se preferir, simplesmente importar toda a sua lista de contatos para o app. Desta forma, você garante que nenhuma pessoa conhecida (que você tenha o número salvo, pelo menos) lhe encontrará paquerando na internet.

A medida é preventiva, isto é, ao entrar nas configurações da sua conta e editar sua lista de contatos bloqueados, a ideia é que você saia adicionando todos os números de possíveis pessoas que não queira encontrar no aplicativo, esteja ela no Tinder ou não — se ela vier a se cadastrar no app posteriormente, já entrará na plataforma devidamente bloqueada por você.

Obviamente, isso é uma faca de dois gumes: ao bloquear uma pessoa, você também não verá o perfil dela na rede ou sequer saberá se ela está por lá. Ainda assim, trata-se de uma novidade muito bem-vinda — afinal de contas, ninguém merece bater de cara com sua própria irmã num app de namoro (e sim, eu falo por experiência própria).

O recurso de bloquear contatos pelo número de telefone já está disponível. Aproveite!

