Como verificar a versão do firmware do AirTag [iPhone, iPad e Mac]

Recentemente, a Apple anunciou mudanças em como um AirTag se comporta quando está longe do seu dono.

Antes, o acessório emitia um som após três dias afastado do usuário; com a nova versão de firmware do rastreador (1.0.276), esse som agora será disparado de modo aleatório em um período entre 8 e 24 horas após se distanciar da pessoa que o configurou.

Assim como nos AirPods, a nova versão de firmware do acessório é aplicada automaticamente quando o iPhone/iPad emparelhado estiver dentro do seu alcance. Saiba, a seguir, como identificar a versão que o seu AirTag está no momento.

Como verificar a versão de firmware do AirTag pelo iPhone/iPad

Abra o app Buscar e vá até a aba “Itens”. Em seguida, toque no item ao qual o AirTag está vinculado. Para visualizar a versão do firmware e o seu número de série, basta tocar em seu nome.

Como verificar a versão de firmware do AirTag pelo Mac

Depois que tiver adicionado o AirTag pelo iPhone/iPad, também é possível verificar as informações pelo Mac. Para isso, abra o app Buscar e selecione a aba “Itens”.

Com o AirTag selecionado, clique no botão “i” ao lado do nome do acessório no mapa e no nome dele para visualizar seu número de série/versão do firmware.

Simples, assim!

