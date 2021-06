Conceito: Apple Watch com monitor de glicose e dieta

Ao que tudo indica, estamos a poucos meses de conhecermos a próxima geração do Apple Watch e seja lá quais novidades a Maçã há de incluir nos relógios. Sabemos que, em ao menos uma área, a empresa ainda tem muito o que trabalhar: a de alimentação. Pensando nisso, o designer Parker Ortolani botou a mão na massa em mais um dos seus famosos conceitos.

Para o 9to5Mac, Ortolani imaginou um futuro Apple Watch que incorporasse um medidor de glicose, que serviria não apenas para pacientes diabéticos ou pré-diabéticos, mas também para qualquer pessoa buscando adotar hábitos alimentares mais saudáveis. Para isso, teríamos também uma espécie de monitor de dieta inteligente.

Começando pelo medidor de glicose, ele tiraria algumas lições do oxímetro e funcionaria de forma inteligente: você não precisaria fazer as medições manualmente (embora isso seja possível), uma vez que elas seriam feitas silenciosamente, em plano de fundo, periodicamente. Você poderia, também, fazer uma medição manual depois de uma refeição e detalhar exatamente o que comeu.

O Apple Watch poderia, também, detectar suas refeições automaticamente (justamente por uma alta nos níveis de açúcar) e pedir que você detalhasse o que comeu — com uma dose de aprendizado de máquina, o relógio poderia associar o horário da alta com as comidas que você costuma consumir a cada refeição para fazer sugestões automáticas de registro.

Pacientes diabéticos e pré-diabéticos poderiam ter um acompanhamento especial, detalhando suas condições no próprio relógio. No caso de um nível de glicose anormalmente alto, você poderia receber uma notificação alertando sobre possíveis problemas.

Num aplicativo chamado “Comida”, você poderia ter uma visão ampla de todas as suas refeições, com um histórico associando sua dieta com os níveis de açúcar no sangue. A ideia é que, conforme você fosse usando o app e registrando suas refeições, ele ficaria mais inteligente, sugerindo comidas automaticamente e traçando um perfil mais completo dos seus hábitos alimentares.

O que acharam?

