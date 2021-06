Apple permitirá uso de espaço extra no iCloud para troca de aparelho

Se você já sofreu por falta de espaço de armazenamento no iCloud, temos uma boa notícia: a Apple vai facilitar a nossa vida no iOS/iPadOS 15. Pelo menos no que diz respeito àqueles momentos em que você precisa trocar de aparelho.

Isso porque uma das novidades anunciadas na WWDC21 é a possibilidade de usar espaço extra de armazenamento no serviço de nuvem da Maçã para concluir a transferência de todas as suas informações para um novo dispositivo – mesmo que você não tenha esse espaço disponível.

Eis o que a Apple disse sobre o recurso:

Agora, quando você compra um novo dispositivo, é possível usar o Backup do iCloud para mover seus dados para o novo dispositivo, mesmo se estiver com pouco espaço de armazenamento. O iCloud concederá a você a quantidade de armazenamento necessária para concluir um backup temporário, gratuito, por até três semanas. Isso permite que você obtenha todos os seus aplicativos, dados e configurações em seu dispositivo automaticamente.

Conforme citado pela Apple, esse espaço é concedido de forma gratuita por até três semanas, então ele pode ser usado apenas para transferir todos os seus dados para o novo aparelho.

Vale lembrar que o espaço de armazenamento disponível de forma gratuita para os usuários do iCloud segue sendo de míseros 5GB…

via MacRumors