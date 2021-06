Atalhos chegará ao macOS Monterey; Automator será substituído progressivamente

Uma das grandes novidades do macOS Monterey é a chegada do aplicativo Atalhos aos computadores da Maçã. Depois de anos com uma trajetória brilhante nos iPhones e iPads, o app de automação se transformará em algo ainda mais poderoso nos Macs. Mas o que essa novidade significa, exatamente?

Em primeiro lugar, se você não usa ou não sabe o que é o Atalhos, trata-se de um aplicativo no qual você pode configurar “receitas” ou ativar outras já prontas, criadas por outros usuários. Essas “receitas” permitem que uma série de tarefas sejam realizadas em sequência de forma automática, seja pressionando um botão no próprio app ou solicitando a execução do atalho à Siri.

No Mac, o app Atalhos ganhará suporte a uma série de novas tarefas específicas do ambiente do macOS para ficar ainda mais poderoso. De acordo com Federico Viticci (que entende do assunto e já lançou uma galeria com centenas de atalhos), o aplicativo poderá, por exemplo, rodar scripts de shell, encontrar janela e obter conteúdos da janela aberta/ativa. Os usuários também poderão ativar permissões avançadas para rodar ações de script — mas essa configuração, por segurança, estará desativada por padrão.

Essas opções avançadas juntam-se, claro, às mais “comuns” já suportadas pelo Atalhos, como a abertura de pastas, ativação de modos (como o Não Perturbe ou os novos modos do recurso Foco), salvamento de imagens, alternância de janelas, buscas no Spotlight e muito mais.

O mais interessante é que seus atalhos já salvos no iPhone e iPad poderão funcionar no Mac, caso os comandos configurados sejam compatíveis. No macOS, você terá também um editor completo de atalhos para configurar suas “receitas” e adaptá-las ao funcionamento do computador.

A melhor parte é que o Atalhos para Mac é totalmente construído em Swift, com integração total ao AppKit. Ou seja, você poderá esperar uma excelente performance das suas tarefas, com execução imediata de basicamente qualquer coisa que você tenha em mente — especialmente nos Macs mais recentes, equipados com chip M1.

O começo do adeus ao Automator

Ainda assim, ficam algumas perguntas: sabe-se que o Mac já tem softwares de automação, como o Automator. O que acontecerá com eles? Segundo a Apple, a transição será gradual: no macOS Monterey, o Automator continuará existindo e usuários poderão importar seus workflows para o Atalhos sem grandes dificuldades; num futuro ainda indefinido, o Automator será descontinuado e a transição para o Atalhos será finalizada.

Boas novas, não?