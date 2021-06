Como o FaceTime funcionará no Android e no Windows

Entre as novidades do iOS 15, certamente uma agradará usuários que não estão no ecossistema da Apple: pela primeira vez, a empresa permitirá compartilhar chamadas do FaceTime com dispositivos Android e PCs com Windows.

Mais precisamente, você poderá criar um link para uma conversa ‌FaceTime‌ que pode ser compartilhado em qualquer lugar. Com esse link, amigos e familiares que não possuem um dispositivo da Maçã podem entrar em uma chamada ‌do FaceTime‌ usando um navegador — seja em chamadas individuais ou em grupo!

Vale notar que as chamadas em dispositivos Android e no Windows também serão criptografadas de ponta a ponta.

A Apple afirma que usuários podem participar de chamadas do FaceTime usando as versões mais recentes do Chrome ou do Edge — o envio de vídeo requer suporte ao codec de vídeo H.264, no entanto. Vale notar que as chamadas devem ser criadas a partir de um dispositivo iOS, iPadOS ou macOS.

A novidade certamente permitirá que o FaceTime se torne uma alternativa mais versátil para plataformas como Zoom ou Skype. E não custa lembrar que, se dependesse do cofundador e ex-CEO da Apple, Steve Jobs, o FaceTime seria uma plataforma aberta desde a sua concepção — mas diversos problemas ao longo do caminho impediram que isso acontecesse.

O ‌FaceTime também ganhará várias outras melhorias com o iOS 15‌, incluindo suporte a Áudio espacial, modo Retrato, isolamento de voz (para abafar o ruídos de fundo), visualização em grade (para ver todos os participantes) e um novo recurso batizado de SharePlay (projetado para permitir que você assista ou ouça conteúdos simultaneamente com outras pessoas — além de permitir o compartilhamento de tela).

