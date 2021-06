Exclusivo para o Brasil: recurso no iOS 15 filtrará SMS indesejados

Se você está perdido e não sabe das últimas, a Apple anunciou hoje o iOS 15 com FaceTime na web, Mapas em AR, resumo de notificações e mais. A primeira versão beta do sistema foi lançada e usuários já estão conhecendo alguns mínimos detalhes que não foram mencionados pela empresa durante a WWDC21.

Publicidade

Uma dessas novidades, inclusive, diz respeito à filtragem de mensagens. Na página de preview do novo sistema a empresa menciona uma nova “inteligência” que organizará automaticamente as mensagens SMS recebidas em três pastas: “Promocionais”, “Transacionais” e “Lixo”. Pela indicação, o recurso estará disponível apenas no Brasil.

Filtragem de SMS para o Brasil

O [app] Mensagens apresenta inteligência no dispositivo que filtra mensagens SMS indesejadas, organizando-as em pastas promocionais, transacionais e de lixo eletrônico para que sua caixa de entrada fique livre de bagunça.

Mensagens OTPs (senhas de uso único) utilizadas para fazer login em serviços e redes sociais, por exemplo, estarão na seção “Transacionals” (“Transacionais”) dentro do aplicativo Mensagens.

Ainda assim, esse não é um recurso novo. Na verdade, ele foi implementado no ano passado na Índia com a chegada do iOS 14.

Publicidade

Vale lembrar que no iOS 11, a Apple anunciou a opção de filtragem de SMS dentro do aplicativo. Contudo, era um recurso muito básico e, para uma filtragem mais efetiva, era necessário apelar para aplicativos de terceiros, como o SpamHound.

No iOS 15, brasileiros donos de iPhones poderão filtrar spam e mensagens indesejadas com mais eficácia. Como já mencionamos, a Apple expandirá essa nova inteligência e oferecerá mais opções de filtragem — antes, o recurso de filtragem de mensagens era restrito apenas a remetentes desconhecidos.