iCloud+ não terá custo adicional para assinantes

Durante a WWDC21 a Apple aproveitou para anunciar o iCloud+, uma versão atualizada do iCloud “comum” que traz algumas novidades voltadas para privacidade e segurança dos usuários. E a melhor parte: sem nenhum custo adicional!

Publicidade

O iCloud+ combina tudo que já está disponível nos planos já existentes do iCloud com algumas funções extras, como o Private Relay, o Hide My Email e suporte extendido à câmeras compatíveis com o HomeKit.

O melhor de tudo é que as novidades do iCloud+ serão disponibilizadas para todos os assinantes do iCloud, sem nenhum custo adicional. Então, caso você já seja assinante (pagante), seu plano será automaticamente atualizado para o iCloud+ quando o serviço for ao ar.

Caso você ainda não seja assinante, os planos do iCloud+ incluem todos os benefícios do iCloud tradicional, pelo mesmo preço. Confira os planos, abaixo:

Publicidade

Opção 1 (R$3,50 mensais) : 50GB de armazenamento; suporte e armazenamento de filmagens de uma câmera de segurança compatível com o HomeKit.

: 50GB de armazenamento; suporte e armazenamento de filmagens de uma câmera de segurança compatível com o HomeKit. Opção 2 (R$10,90 mensais) : 200GB de armazenamento; suporte e armazenamento de filmagens de cinco câmeras de segurança compatíveis com o HomeKit.

: 200GB de armazenamento; suporte e armazenamento de filmagens de cinco câmeras de segurança compatíveis com o HomeKit. Opção 3 (R$34,90 mensais): 2TB de armazenamento; suporte e armazenamento de filmagens de um número ilimitado de câmeras de segurança compatíveis com o HomeKit.

Ou seja, todos os planos pagos do iCloud serão migrados para o iCloud+; apenas quem ainda usa o iCloud gratuito (que oferece 5GB de espaço para armazenamento na nuvem) é que permanecerá sem acesso às novidades.

A Apple se limitou a dizer que o iCloud+ será lançado no outono do hemisfério norte — ou seja, provavelmente junto ao iOS 15, ao iPadOS 15, ao macOS Monterey 12, ao watchOS 8 e ao tvOS 15.