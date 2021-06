iOS 14 continuará sendo atualizado após o lançamento do 15

Nós comentamos há algumas semanas que, durante os testes do iOS 14.5, a Apple havia implementado uma nova opção dentro das configurações de atualização do sistema. Com ela, os usuários poderiam apenas instalar atualizações de segurança, em vez de as versões mais recentes do sistema. E isso se tornará de fato realidade.

Pela primeira vez, a Apple permitirá que usuários continuem no iOS 14 mesmo quando o iOS 15 for lançado, oferecendo também atualizações de segurança importantes para quem continuar na versão “antiga” do sistema.

Até então, a empresa lançava correções de bugs e de segurança apenas para dispositivos mais antigos, que não podiam ser atualizados para a versão mais recente do sistema. Ou seja, quem tem um iPhone XR e está rodando o iOS 13 hoje, por exemplo, não recebeu nenhuma atualização de segurança implementada no iOS 14 — a Apple hoje força o usuário a atualizar de uma vez por todas para o iOS mais recente.

Até por isso, o iOS sempre teve um alto nível de adoção entre usuários — haja vista que, em menos de um ano, 85% de todos os iPhones em uso já estão no iOS 14. Contudo, alguns usuários preferem não atualizar seus aparelhos de imediato. Com esse novo recurso, mesmo quem decidir não migrar para o o iOS 15 quando ele for lançado, não perderá mais as correções de bugs e de segurança do sistema.

Boa novidade, não é mesmo?

via 9to5Mac