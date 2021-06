iOS 15 rodará até no iPhone 6s; veja compatibilidade do iPadOS 15

A Apple encerrou agora há pouco sua keynote de abertura da WWDC21, e o foco da apresentação, claro, foram as novas versões dos sistemas operacionais da empresa — você pode conferir nos links a seguir todas as novidades do iOS 15 e do iPadOS 15, bem como dos demais anúncios do dia seguindo a nossa tag.

Agora, uma das primeiras perguntas que surgem com as apresentações é: meu aparelho rodará os novos sistemas? A boa notícia é que provavelmente sim — a não ser que você tenha um dispositivo muito velhinho por aí, as chances dele ser compatível com as novidades apresentadas hoje é bem grande.

Por exemplo: o iOS 15 é compatível com todos os aparelhos que rodam o iOS 14 e o iOS 13 — o que significa que até mesmo o iPhone 6s, que em breve completará seu sexto aniversário, poderá rodar o novo sistema. É bastante tempo.

Enfim, divago — sem mais delongas, vamos conferir quais são os aparelhos compatíveis com os dois principais sistemas operacionais móveis da Maçã.

iOS 15

iPhones 12, 12 mini, 12 Pro e 12 Pro Max

iPhones 11, 11 Pro e 11 Pro Max

iPhones XS e XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhones 8 e 8 Plus

iPhones 7 e 7 Plus

iPhone 6s e 6s Plus

iPhones SE (1ª e 2ª gerações)

iPod touch (7ª geração)

iPadOS 15

iPads Pro (todas as gerações e tamanhos)

iPads Air (2ª, 3ª e 4ª gerações)

iPads (5ª, 6ª, 7ª e 8ª gerações)

iPads mini (4ª e 5ª gerações)

É bom notar que essa lista de compatibilidade não necessariamente significa que todos os dispositivos receberão todas as novidades dos sistemas — aparelhos mais antigos poderão ficar sem alguns dos recursos mais avançados apresentados hoje. Obviamente, teremos de aguardar um pouco mais para sabermos desses detalhes, então fiquem de olho.