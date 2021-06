Modo Pouca Energia do iPhone chegará ao Mac

Está entre nós o sucessor do Big Sur, o macOS Monterey 12, o qual será oficialmente disponibilizado no fim do ano com novidades interessantes, como Controle Universal, Atalhos no Mac e um Safari totalmente redesenhado.

Porém, dentre todas essas grandes novidades, está uma função que usuários do Mac esperam há bastante tempo: o Modo Pouca Energia (Low Power Mode), já presente em iPhones desde… 2015!

Segundo a Apple, o Modo de Pouca Energia reduzirá o clock do processador e o brilho da tela para aumentar a vida útil da bateria. Ou seja, caso você precise de algumas horas (ou minutos) a mais de bateria, o Modo de Pouca Energia lhe ajudará.

A função estará disponível no MacBook de 12 polegadas (2016), no MacBook Pro (2016) e em notebooks mais recentes. 😀🔋

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão por cada venda concluída por meio dos links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.