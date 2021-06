Siri funcionará sem conexão com a internet no iOS 15

Graças aos avanços no aprendizado de máquina a partir do iOS/iPadOS 15 e do macOS Monterey 12, a Siri enfim responderá às solicitações mesmo sem acesso à internet.

Publicidade

Normalmente, a Siri captura uma solicitação de voz e passa os dados para um servidor. Com o reconhecimento de voz dos novos sistemas, no entanto, muitos recursos estarão disponíveis offline — pelo menos aqueles que não precisam buscar dados na web.

Isso possibilitará, portanto, que usuários criem notas, controlem a reprodução de músicas, ajustem configurações dos dispositivos e até mesmo façam chamadas sem uma conexão com a internet.

A mudança “aborda a maior preocupação de privacidade das assistentes de voz”, que é a gravação de áudio indesejada, segundo a Apple. A empresa também apontou que as respostas da Siri ficarão muito mais rápidas.

Publicidade

No entanto, o recurso estará disponível apenas em iPhones e iPads com chip A12 Bionic ou mais recente — ou seja, a partir dos iPhones XS, XS Max e XR, dos iPad mini (5ª geração), do iPad Air (3ª geração) e do iPad (7ª geração). Infelizmente, o recurso não estará disponível em Apple Watches.

Dispositivos inteligentes de terceiros

A Apple também anunciou que finalmente abrirá a Siri para dispositivos domésticos inteligentes de terceiros.

A integração com Siri significa que você poderá usar a assistente para controlar dispositivos que não sejam da Apple — como um termostato inteligente da Ecobee, por exemplo, que já anunciou suporte à Siri.

Publicidade

De acordo com a fabricante, proprietários do Ecobee SmartThermostat com controle de voz poderão habilitar o suporte ao “E aí, Siri” em seus dispositivos com uma futura atualização de firmware.

A Apple afirmou publicamente seu compromisso com o padrão de casa inteligente Matter, o qual permitirá que dispositivos domésticos inteligentes de empresas rivais funcionem bem sob um mesmo protocolo, independentemente da assistente virtual.

via AppleInsider [1, 2]