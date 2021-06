Utilitário de monitoramento Simon ganha sincronização via iCloud

Já faz pouco mais de um ano que fiz um artigo sobre o Simon aqui no site, um excelente utilitário para Mac que faz monitoramento de sites e servidores com muitos recursos e opções bacanas.

Há poucos dias, ele ganhou uma grande atualização para a versão 5.0 — que, vale notar desde já, é um upgrade pago desde o Simon 4 mas será oferecido automática e gratuitamente para todos que o compraram a partir de 1º de setembro de 2020.

A maior novidade da versão 5.0, sem dúvida nenhuma, é a sincronização de dados entre múltiplos Macs usando o iCloud.

A ativação do recurso é feita com um clique apenas, e a partir daí você pode escolher quais dos seus Macs vão monitorar cada um dos seus servidores, verificar no histórico do Simon de onde ocorreu cada verificação, e até mesmo criar filtros com base no status dessas verificações em outros Macs.

Mas não para por aí, não: o Simon 5.0 é agora um app universal (roda nativamente tanto em Macs Intel quanto M1), traz um novo ícone no estilo dos do macOS Big Sur, possibilita organizar serviços, filtros e notificadores em grupos ou recentes, vem com novos tipos de filtros e testes, entre outros.

Como falei no artigo anterior, trata-se de um software extremamente capaz e flexível. Ele custa US$100, mas o upgrade da versão 4 sai pela metade do preço. Uma versão de testes está disponível para download, compatível com o macOS Sierra 10.12 ou superior.