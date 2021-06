Veja aparelhos compatíveis com o macOS Monterey, watchOS 8 e tvOS 15

Publicamos agora mesmo a lista de dispositivos compatíveis com os recém-anunciados iOS 15 e iPadOS 15. Os sistemas, entretanto, não foram os únicos apresentados na keynote de abertura da WWDC21 — tivemos também os anúncios do macOS Monterey, do watchOS 8 e (de certa forma) do tvOS 15.

Vamos agora, portanto, conferir a lista de compatibilidade dos três sistemas restantes.

macOS Monterey

Aqui, ao contrário do iOS/iPadOS, tivemos um pequeno salto — algumas máquinas, especialmente entre 2013 e 2014, foram deixadas de fora da atualização. Serão compatíveis com o macOS Monterey:

MacBook (início de 2016 ou posterior)

MacBook Pro (início de 2015 ou posterior)

MacBook Air (início de 2015 ou posterior)

iMac (final de 2015 ou posterior)

iMac Pro (2017 e posterior)

Mac Pro (final de 2013 e posterior)

Mac mini (final de 2014 e posterior)

Lembrando que você pode conferir o modelo do seu Mac clicando na Maçãzinha no canto superior esquerdo do sistema e acessando o menu “Sobre Este Mac”.

watchOS 8

No caso do reloginho, a lista é a mesma do watchOS 7 — até mesmo o Apple Watch Series 3 rodará o novo sistema. Os aparelhos compatíveis são:

Apple Watch Series 3 ou posterior

Apple Watch SE

É bom lembrar que, para rodar o watchOS 8, você precisará também de um iPhone 6s ou superior rodando o iOS 14 ou posterior.

tvOS 15

O tvOS ficou meio “esquecido no churrasco” durante a keynote — a Apple chegou a apresentar algumas novidades para a Apple TV durante a conferência, mas em nenhum momento citou o nome tvOS 15 ou coisa do tipo. De qualquer forma, ele existe e já está disponível em versão beta, assim como os demais sistemas, e é compatível com:

Apple TV 4K (1ª e 2ª gerações)

Apple TV HD

Assim como alertamos no post anterior, fica aqui o lembrete de que não necessariamente todas as novidades dos novos sistemas chegarão a todos os dispositivos compatíveis. No caso do macOS Monterey, especificamente, meu palpite é que alguns dos recursos serão exclusivos para Macs com M1. Fiquemos de olho quanto a possíveis detalhes sobre a questão.