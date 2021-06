Vendas de iPhones cresceram expressivamente no 1º trimestre de 2021

As vendas globais de smartphones cresceram 26% no primeiro trimestre de 2021, após um declínio em 2020 devido à pandemia do novo Coronavírus (COVID-19), de acordo com uma nova pesquisa da Gartner.

Segundo a firma, a melhoria na perspectiva do consumidor se somou à demanda reprimida do ano passado, impulsionando as vendas de dispositivos — que chegaram a quase 378 milhões de unidades.

Consumidores começaram a gastar em itens discricionários à medida que a situação da pandemia melhorou em muitas partes do mundo e os mercados se abriram. No entanto, não se pode ignorar que a base de comparação também é menor em 2020 do que foi 2019. Isso explica o crescimento de dois dígitos.

De acordo com a pesquisa, as três principais fabricantes de smartphones mantiveram suas respectivas posições no primeiro trimestre de 2021 em relação ao ranking do ano passado.

A Samsung vendeu mais de 76 milhões de dispositivos no primeiro trimestre, abocanhando uma participação de mercado de 20,3%.

A Apple veio em seguida, com mais de 58 milhões de iPhones vendidos no período, o equivalente a 15,5% do total de vendas — um crescimento expressivo em comparação aos quase 41 milhões de dispositivos vendidos e 13,6% de participação de mercado no ano passado.

A Xiaomi completou o Top 3, com quase 49 milhões de smartphones vendidos e participação de 12,9% no primeiro trimestre de 2021.

Veremos como serão as vendas no decorrer do ano.

via TechCrunch