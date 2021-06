Versões beta do iOS 15, do iPadOS 15, do macOS Monterey 12, do watchOS 8 e do tvOS 15 são lançadas!

Desenvolvedores, chegou a hora mais aguardada do ano! 😁

Publicidade

A Apple acabou de disponibilizar as primeiras versões beta do iOS 15 (compilação 19A5261w ), do iPadOS 15 (idem), do macOS Monterey 12 ( 21A5248p ), do watchOS 8 ( 19R5266q ) e do tvOS 15 ( 19J5268r ).

Além disso, a empresa lançou também a primeira versão beta do Xcode 13 ( compilação 13A5154h ).

As versões beta dos novos sistemas estão limitadas a desenvolvedores registrados no momento, mas a Apple confirmou que lançará as primeiras versões beta públicas em julho, pelo Apple Beta Software Program.

Aos que baixarem as primeiras versões beta, é bom ter em mente que elas muito provavelmente estão cheias de problemas e quebrarão a compatibilidade com diversos apps que você possui. Então, todo cuidado é pouco — como a gente não cansa de falar.