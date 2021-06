WWDC21: app Saúde terá compartilhamento familiar, “risco de queda” e mais

A Apple também aproveitou a conferência de hoje para apresentar uma leva de novidades no universo da Saúde.

Publicidade

Teremos três novos recursos para identificar e mensurar mudanças no seu corpo e no seu bem-estar — a começar pela mobilidade. Seu iPhone poderá entender a forma como você se movimenta, entendendo possíveis riscos de queda: o recurso Walking Steadiness (Equilíbrio de Caminhada) entenderá o quão rápida e estavelmente você anda, estabelecendo parâmetros de equilíbrio para prever se você tem chances de queda ou não.

O recurso exibirá sua “pontuação” de caminhada e lhe enviará uma notificação caso você esteja em risco de cair enquanto anda. O app Saúde terá, ainda, exercícios e dicas para melhorar sua caminhada.

O recurso Labs, por sua vez, permitirá que você integre seus resultados de exames para que você entenda melhor os dados no documento. O app Saúde explicará o que significa cada métrica, por exemplo, e mostrará o que são níveis aceitáveis dentro de cada exame. Além disso, teremos uma seção de tendências que reunirá seus progressos (e regressos) em uma série de métricas.

O iOS 15 permitirá, ainda, que você compartilhe seus dados de Saúde com terceiros que você confie. É possível, por exemplo, compartilhar seu histórico de frequência cardíaca (capturado pelo Apple Watch) com seu cardiologista — a transmissão desses dados é criptografada, e nem a Apple terá acesso às informações.

O app Saúde também terá um recurso familiar chamado Health Sharing, que reunirá dados de saúde das pessoas mais próximas de você. Por exemplo, você pode integrar as métricas dos seus pais (com a autorização deles, claro) e acompanhar suas medições de frequências cardíacas, recebendo notificações no caso de um evento de hipertensão — é possível, inclusive, pular diretamente para o iMessage para perguntar à pessoa se está tudo bem.

As novidades de Saúde chegarão, naturalmente, com a leva de updates sendo apresentadas hoje, como o iOS 15 e o watchOS 8.