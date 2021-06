WWDC21: Apple anuncia recursos domésticos focados na Apple TV, no HomePod e no Apple Watch

A Apple aproveitou a Worldwide Developers Conference (WWDC) 2021 para apresentar também novidades para a sua casa.

Além do que já havia sido apresentado (como ter a chave da sua casa em formato digital, guardada no app Wallet do seu iPhone/Apple Watch), a Apple quer integrar ainda mais seus produtos e sistemas.

Será possível, por exemplo, pedir ao seu HomePod para reproduzir alguma série de TV na sua Apple TV. Teremos, também, o recurso SharePlay, para que você assista a conteúdos com seus amigos de forma remota.

Além disso, você poderá adicionar o HomePod mini como saída de áudio para a sua Apple TV 4K; por falar nele, o alto-falante inteligente da Apple ganhará suporte a áudio lossless e será lançado em novos países ao longo do ano.

No app Apple TV, teremos um novo guia chamado “For All of You”, o qual recomendará conteúdo para todos assistirem juntos.

Acessórios HomeKit poderão, finalmente, se integrar ao controle de voz da Siri — a Apple prometeu o lançamento de alguns até o fim deste ano. Essa será então a primeira vez que a Siri poderá ganhar vida fora de um produto da Apple.

O app Casa ganhará um redesign, e o Apple Watch permitirá que você consiga ver quem está na sua porta (obviamente, usando uma campainha HomeKit com câmera), detecte que uma entrega foi deixada na sua casa, entre outras coisas. Ja na Apple TV, você poderá ver múltiplas câmeras e controlar acessórios que estão por perto.

Essas, é claro, são apenas algumas das novidades que chegarão ao tvOS, ao HomePod e aos ecossistema doméstico da Maçã — que, de acordo com rumores, poderia até mesmo ganhar um novo sistema operacional chamado “homeOS”.