WWDC21: Apple anuncia Xcode na nuvem, novidades na App Store e mais

A WWDC, como vocês sabem, é um evento para desenvolvedores. Então nada mais justo do que a Apple reservar uma parte da sua conferência justamente para eles — e foi justamente o que aconteceu, com a empresa tirando um tempo para apresentar todas as novas APIs que serão disponibilizadas nos seus próximos sistemas.

Temos, por exemplo, uma API de Captura de Objetos, que usa uma série de fotos para formar uma imagem 3D de um objeto — a tecnologia pode ser incorporada a qualquer aplicativo, economizando centenas de horas de trabalho de desenvolvedores e profissionais da área de modelagem.

A linguagem de programação Swift, por sua vez, ganhará suporte à programação concorrente (concurrency), que permitirá aos desenvolvedores criar múltiplas tarefas ou processos simultaneamente como um conjunto de threads.

A App Store também ganhará novidades para os desenvolvedores. Será possível, por exemplo, criar múltiplas páginas para cada um dos seus apps — cada “tipo” de usuário poderá ver um tipo de página diferente, dependendo das suas preferências. Também será possível divulgar “eventos ao vivo” na loja, como experiências e transmissões em tempo real — esses eventos aparecerão nas páginas dos apps, nos destaques da loja, na busca e mesmo no novo widget da App Store.

A Apple anunciou ainda o Xcode Cloud, que, como o nome já diz, leva o ambiente de desenvolvimento da Maçã à Nuvem. Com isso, o Xcode Cloud ficará sincronizado à internet, e qualquer mudança feita no seu projeto será automaticamente aplicada a todos os seus dispositivos.

Com isso, será possível também colaborar muito mais facilmente com outros desenvolvedores, e o Xcode Cloud poderá rodar testes automáticos em todos os dispositivos e plataformas da Apple — o serviço também é integrado ao Testflight, para que você distribua as betas dos seus apps para usuários do programa de testes.

Falando em TestFlight, o programa de testes chegará também ao Mac — com isso, usuários e desenvolvedores poderão testar aplicativos no macOS, incluindo recursos como compras internas.

O Xcode Cloud entrará em uma versão beta limitada a partir de hoje, com mais desenvolvedores entrando nos testes ao longo dos próximos meses. A plataforma será oficialmente lançada no próximo ano, com detalhes de preços e disponibilidade divulgados posteriormente.