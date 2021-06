WWDC21: Apple apresenta iCloud+, novos controles de privacidade e melhorias na Siri

A Apple também separou um tempo para falar sobre novas opções de privacidade que chegarão com os novos sistemas, o iOS 15 e o iPadOS 15.

Dentre as novidades, estão o Mail, que chegará com o “Mail Privacy Protection”, que esconde o endereço de IP, a localização e se o usuário abriu o email em questão. No Safari, a Maçã esconderá o IP de trackers e mostrará em um relatório, o “App Privacy Report”, quais (e com quem) estão compartilhando os dados mais sensíveis dos usuários.

A Siri também ganhará melhorias, tais como o “On Device Speech Recognition”. No iOS 15, a assistente virtual será capaz de atender uma variedade de solicitações mesmo sem uma conexão com a Internet. Agora, os usuários poderão configurar temporizadores ou trocar de aplicativos sem qualquer comunicação com um servidor, tornando a experiência mais rápida e responsiva.

A Apple também está lançando uma nova cláusula de privacidade por meio da qual o áudio gravado pelo Siri nunca sairá do dispositivo. Isso torna a Siri mais privada e resultará em uma experiência do usuário mais suave e rápida.

Com o “Account Recovery”, caso o usuário esqueça sua senha, pessoas da família poderão recupera-la, mas eles não terão acesso às suas informações. Há também o “Digital Legacy”, onde os familiares poderão solicitar acesso à conta de um usuário caso ele faleça.

A Apple também anunciou que seu serviço de nuvem receberá melhoras, o chamado iCloud+. Dentre as novidades, estão o “Private Relay”, que permite aos usuários navegar na web através do Safari sem que as informações saiam de seus dispositivos e o “Hide My Email”, que permitirá que os usuários usem endereços de email únicos e aleatórios que podem ser facilmente apagados. De acordo com a Apple, os preços do iCloud permanecerão os mesmos.