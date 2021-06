WWDC21: iOS 15 tem FaceTime na web, Mapas em AR, resumo de notificações e mais!

Aqui está ele: depois de um ano de espera, o iOS 15 foi oficialmente apresentado para nós!

O update chegará para expandir as formas como se usa o iPhone, seja com recursos para se conectar com outras pessoas, explorar o mundo e muito mais.

FaceTime

Tudo isso começa com uma nova versão do FaceTime: aqui, a ideia é deixar as chamadas mais naturais com o Áudio Espacial, que cria um “campo de som” permitindo que as conversas soem como se você estivesse na presença de outras pessoas.

Temos também uma tecnologia de isolamento de voz, para bloquear o ruído ambiente, e uma nova forma de visualização em grade, que mostra todos na chamada em grupo em quadradinhos iguais. O FaceTime ganhará também um Modo Retrato próprio, com o plano de fundo embaçado.

Além disso, você poderá criar links do FaceTime, enviando convites de reuniões por email, WhatsApp ou pelo calendário — e adivinhem: usuários de Android e Windows poderão também se juntar a essas chamadas pela web, mantendo inclusive a criptografia das chamadas.

SharePlay

As novidades para o FaceTime não terminam aqui: a Apple apresentou também o SharePlay, uma forma de compartilhar mídia como músicas, filmes, séries ou a tela do seu dispositivo (Mac, iPhone, iPad) diretamente pelo serviço. É possível integrar o Apple Music ou o Apple TV+ à chamada, e a reprodução ficará sincronizada entre todos os participantes da chamada; todos poderão controlar a lista de reprodução, apertar play ou pause.

O Picture-in-Picture continuará mesmo com a reprodução compartilhada, e você pode espelhá-lo para a Apple TV enquanto o compartilha com seus amigos. A Apple liberará uma API para que outros serviços de streaming integrem o recurso, e plataformas como Disney+, Hulu, HBO Max e TikTok já estão na festa.

iMessage

O iMessage também ganhou novidades. O compartilhamento de fotos tem um novo design com grupos e imagens “empilhadas”. O serviço também ficará integrado ao Apple News, onde uma nova seção, chamada “Shared with you” reunirá todos os links enviados por seus contatos — do próprio app, é possível responder ao contato em questão. O Apple Music, o Fotos, o Safari, o Apple TV e outros apps também terão seções semelhantes, com conteúdos enviados por seus amigos e familiares — você poderá, inclusive, fixar conteúdos no topo de cada uma dessas seções.

Notificações

O iOS 15 virá, também, com novos recursos para lhe ajudar a focar no que realmente importa. As notificações, por exemplo, têm um novo visual, com ícones maiores e fotos dos seus contatos; o sistema terá também um resumo de notificações, reunindo tudo que há de “menos importante” para você em uma única notificação integrada, num momento pré-programado pelo usuário. O iOS também avisará seus contatos caso você esteja com o Não Perturbe ligado, e você poderá enviar mensagens urgentes com alertas especiais.

Foco

O sistema ganhará também um recurso chamado Focus (Foco). Ele consiste em uma série de “modos” pelos quais você pode alternar — trabalho, fim de semana, faculdade, pessoal, viagem ou outros. O iOS usará a inteligência artificial para “entender”, baseado em cada modo, quais notificações são mais importantes e precisam ser destacadas. Até mesmo a tela inicial poderá ser reorganizada de acordo com o momento, e o sistema dará sugestões inteligentes baseado na sua localização — como ligar o modo “Fitness” quando você chegar na academia, por exemplo.

Live Text

Já o recurso Live Text permite que você reconheça caracteres diretamente pelo aplicativo Câmera — você pode selecionar partes de um documento ou de um quadro branco, por exemplo, e copiá-las para onde quiser. Isso funciona, inclusive, com Fotos já salvas no iOS, e o recurso funciona com elementos como emails e números de telefone (é possível ligar diretamente do número de uma foto, por exemplo). E adivinhem: o português estará entre os idiomas reconhecidos logo no lançamento do recurso!

Busca

Indo além, o sistema de reconhecimento pode reconhecer elementos de imagens, como espécies de flores ou raças de cachorros. Isso se integra ao Spotlight, para que você busque por pessoas, cenas, localizações ou mesmo texto nas suas imagens — tudo diretamente pelo sistema de busca do iPhone. Os contatos também se beneficiarão das novidades, com resultados no Spotlight.

Fotos

O Fotos ganhará novidades no recurso Photo Memories. Ele passará a integrar o Apple Music para que você as músicas dos seus vídeos de memórias sejam representativas daqueles momentos (como o que você estava ouvindo naquele dia, por exemplo). É possível, inclusive, personalizar essas memórias com outros mixes, filtros, músicas e batidas diferentes — tudo é gerado no dispositivo, instantaneamente, de forma sincronizada com as canções.

Wallet

O Wallet, por sua vez, expandirá o recurso de chaves: agora, elas não estarão apenas nos carros, mas em todos os lugares que você frequenta — é possível integrar fechaduras inteligentes ao aplicativo, bem como os crachás do seu trabalho ou os seus cartões de entrada em quartos de hotel. O app também receberá o recurso de integrar sua carteira de identidade — a funcionalidade, que chegará primeiro a alguns estados dos Estados Unidos, permitirá que você tire uma foto do seu documento para integrá-lo ao app.

Tempo

O aplicativo Tempo tem um novo design, provavelmente inspirado no (recém-adquirido) Dark Sky. Ele terá mapas de clima em tela cheia, indicadores de qualidade do ar, precipitação e muito mais.

Mapas

O app Mapas expandirá sua nova cobertura para países como Portugal, Espanha, Itália e Austrália ainda este ano. Os mapas também terão detalhes aprofundados em cidades selecionadas, com detalhes de terreno, elevação, cores de estradas, edifícios e muito mais — além de um Modo Noite próprio, que ajusta as cores da visualização. A navegação também tem um novo design, com faixas de rolamento, pontos de ônibus, faixas de pedestre e muito mais. Em rodovias, as faixas serão exibidas em 3D, tornando muito mais fácil para o motorista saber onde ficar, qual saída pegar, entre outras coisas.

Usuários de transporte público poderão marcar modais e linhas favoritas, e o Mapas notificará o usuário momentos antes dele precisar desembarcar do ônibus ou metrô. Você também poderá usar a realidade aumentada para navegações a pé, assim como no Google Maps — naturalmente, as novidades chegarão primeiro a algumas localidades, sendo expandidas eventualmente.

Notas

O Notas no iSO 15 contará com tags criadas pelo usuário que facilitam a categorização, e as menções permitem que membros de notas compartilhadas notifiquem uns aos outros sobre atualizações importantes. Uma visão de atividade totalmente nova mostra o histórico recente de uma nota compartilhada, também.

Safari

O Safari virá com um novo design que torna os controles mais fáceis de alcançar com uma mão. A nova barra de endereços é compacta, leve e flutuante (na parte inferior da tela), para que os usuários possam deslizar facilmente entre as abas.

Grupos de abas permitem que usuários salvam guias e acessem-as facilmente a qualquer hora em iPhones, iPads ou Macs. Novos recursos, como a página de inicialização personalizável e as extensões no iOS, tornam o Safari ainda mais pessoal e poderoso.

Outras novidades

Teremos ainda busca por voz no Safari, novas opções para o drag & drop e novas opções de roupas para os Memojis… o que acharam do futuro sistema?

Como sempre, a Apple ainda não informou exatamente quando o iOS 15 será disponibilizado para todos, comentando apenas que ele chegará no outono do hemisfério norte.

Desenvolvedores, porém, já podem testar o novo sistema operacional — e você também já pode conferir se o seu iPhone será compatível com ele.