WWDC21: iPadOS 15 terá Biblioteca de Apps, nova multitarefa, melhorias em anotações e mais!

Hoje, na WWDC21, a Apple apresentou o a próxima grande versão do sistema operacional dos tablets, o iPadOS 15.

Widgets e Biblioteca de Apps

No futuro sistema, finalmente teremos a possibilidade de colocar widgets na tela inicial do iPad com tamanhos variados — como é possível fazer em iPhones desde o lançamento do iOS 14. Além de widgets, teremos também a Biblioteca de Apps — a qual ficará acessível tanto na última página de aplicativos quando pelo Dock.

Multitarefa

A multitarefa do iPadOS também ganhará boas melhorias, com uma nova interface que facilitará bastante a abertura de um app em tela cheia, abrir dois apps em modo Split View ou em Slide Over. No Split View, por exemplo, apenas deslize para baixo para trocar um app ou abrir um novo.

Haverá também um novo recurso chamado Shelf (Prateleira) o qual lhe dá acesso a todas as janelas de um determinado aplicativo. No Safari, por exemplo, você pode ter muitas janelas emparelhadas com outros aplicativos em telas divididas.

Anotações rápidas



As anotações no iPad ficarão bem melhores. Você poderá, por exemplo, mencionar uma pessoa para marcá-la, para que ela receba uma notificação. Será possível, ainda, adicionar uma tag em qualquer lugar na sua anotação para encontrá-la usando o navegador de tags.

Essas anotações rápidas podem ser feitas tanto em iPads quanto em Macs. No iPhone, você poderá visualizá-las ou editá-las.

Tradutor

Uma grande ausência no iPad era o app Traduzir, até então disponível apenas no iPhone. Com a chegada ele ao sistema operacional de tablets, você agora poderá começar a falar em qualquer idioma para que o app detecte e comece a fazer a tradução (para alguma outra pessoa que não entenda esse idioma, colocando o tablet entre você e ela).

Systemwide Traduza trabalhos em qualquer lugar, incluindo com texto ao vivo.

Swift Playgrounds

O Swift Playgrounds no iPadOS 15 terá a capacidade de criar aplicativos pelo próprio iPad! Não se trata ainda de um Xcode — afinal, se fosse, a Apple simplesmente chamaria de Xcode. 😛

Fato é que, no iPadOS 15, será possível criar e melhor o código do seu app, usar bibliotecas, guias e até mesmo se enviar aplicativos para aprovação e disponibilizá-los na App Store. Basicamente, estamos falando de um “Xcode mini”.

Ainda não será no iPadOS 15 que veremos um tablet multiusuário ou, ao menos por enquanto, a chegada de apps realmente profissionais como Xcode, Final Cut Pro, Logic Pro e outros. Ainda assim, boas novidades. não é mesmo?