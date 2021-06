WWDC21: macOS Monterey 12 terá Controle Universal, Atalhos, novo Safari e mais!

Aqui está ele! O tão esperado macOS Monterey — um nome que já era esperado.

Uma das novidades tem a ver com a continuidade. Com o “Universal Control” (“Controle Universal”) os usuários poderão usar um único mouse e teclado. Como demonstrado por Federighi, agora é possível usar um MacBook para controlar um iPad ou um iMac. E ele funciona com mais de dois dispositivos.

Basta colocar um iPad perto do Mac e mover o cursor para o lado e o sistema reconhecerá que o aparelho está sendo controlado.

O AirPlay que já conhecemos também está chegando no Mac. Agora, usuários poderão compartilhar via AirPlay os conteúdos que quiserem para aproveitar de uma tela grande tela, como a do iMac.

Dentro do macOS Monterey, a Apple também está trazendo o Atalhos (Shortcuts) para o Mac. Isso permitirá que o usuário crie automações usando um novo aplicativo em seu dispositivo. Os atalhos no Mac são semelhantes aos atalhos no iPad. Há a possibilidade de pode criar novos atalhos, acessar atalhos existentes e muito mais.

O app para Mac também se integrará ao Spotlight, Finder, suporta multitarefa e aumenta com a barra de menus. A Maçã diz que o Automator continuará a ter suporte e você pode importar fluxos de trabalho do Automator para os atalhos. Ele também oferece suporte para importação de automações do Automator.

O Safari também ganhará melhorias. A Apple anunciou uma nova interface mais compacta e permitirá uma melhor organização das guias, incluindo o novo recurso “Tab Groups” (“Grupos de Abas”).

Enquanto isso, novas extensões para ‌iPhone‌ e ‌iPad‌ também aumentam a funcionalidade nativa do navegador da Apple, com código compartilhado com as extensões da Web Safari existentes para tornar mais fácil para os desenvolvedores criarem novos.

Funções como o SharePlay, fundo desfocado, compartilhamento de tela, melhor controle de notificações, QuickNote e outros recursos apresentados no iOS 15 e iPadOS 15 também estarão disponíveis.