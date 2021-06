WWDC21: watchOS 8 terá mais mostradores com fotos, e mais!

Dando continuidade às novidades dos sistemas operacionais da Apple, vamos conhecer o watchOS 8!

A Apple está lançando um novo aplicativo Mindfulness (“Atenção Plena”) — uma extensão do aplicativo Respirar (Breathe), o qual aglomera agora os recursos para ajudá-lo a se concentrar ao longo do dia.

Em se tratando de exercícios, o app Exercício (Fitness) está ganhando mais tipos de treinos, como Tai chi chuan e Pilates. Além disso, o app Saúde (Health) do Apple Watch rastreará sua frequência respiratória e notificará você se elas estiverem fora dos padrões.

O watchOS 8 também trará um novo tipo de mostrador que permitirá que você use uma foto tirada com o Modo Retrato do iPhone e adicione texto e outras informações em camadas (como um efeito em 3D). Segundo a Apple, você poderá personalizar o texto que é mostrado e como ele se integra à própria imagem.

Da mesma forma, o app Fotos (Photos) ganhará um novo layout (que lembra a visualização do iOS) e a capacidade de compartilhar fotos diretamente por meio do iMensagens ou do aplicativo Mail. Além disso, há novas opções de entrada de texto ao responder às mensagens.

O watchOS 8 ganhará alguns dos novos recursos do iOS 15, incluindo o novo modo de foco que permite escolher aplicativos ou contatos para enviar notificações para você em contextos específicos.

Com relação ao app Buscar (Find My), também será possível rastrear itens (incluindo os AirTags). A Tela Sempre Ativa também funcionará com mais apps, como o Apple Music, Mapas e Calculadora.

Por fim, será possível definir múltiplos temporizadores (timers) no Apple Watch pela primeira vez.