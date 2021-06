Apenas Macs M1 terão Áudio Espacial; confira outras novidades

Como esperado, o Apple Music liberou Áudio Espacial e Lossless para assinantes, inaugurando novas formas de apreciar músicas em iPhones, iPads e Macs.

No entanto, assim como nem todos os conteúdos atualmente oferecem suporte a esses recursos, nem todos os dispositivos (ou melhor, Macs) poderão acessá-los, como veremos a seguir.

Além disso, a Maçã pretende ir além e disponibilizar, ainda este ano, suporte para Áudio Espacial com rastreamento dinâmico de cabeça para as músicas do catálogo Apple Music.

Por fim, o iOS 15 trará um novo recurso chamado “espacializar áudio”, que imita/simula algumas funções do Áudio Espacial, para oferecer uma experiência mais imersiva em conteúdos incompatíveis com ele.

Vejamos tudo isso.

Apenas Macs M1 terão Áudio Espacial

A Apple pode não ter mencionado isso explicitamente, mas de acordo com a página de divulgação do macOS Monterey 12, o suporte para Áudio Espacial estará disponível apenas para Macs equipados com chip M1 — quando o sistema for lançado, é claro.

O Áudio Espacial e o rastreamento dinâmico de cabeça ajudam os AirPods a fornecer um som semelhante ao de uma sala de cinema para o macOS. O áudio espacial cria uma experiência de som surround quando você conecta AirPods Pro ou AirPods Max a modelos de Macs com o chip M1. E com o rastreamento dinâmico de cabeça, o som permanece fixo no dispositivo mesmo quando você move a cabeça. Se você estiver assistindo a um filme, ouvirá o barulho do motor diretamente do carro ou o diálogo direto da boca dos atores.

É preciso destacar, entretanto, que não estamos falando do Áudio Espacial em chamadas do FaceTime — essas estarão disponíveis em todos os modelos de Macs lançados a partir de 2018 (incluindo, logo, vários modelos de Macs com chips Intel).

O recurso de Áudio Espacial funcionará nos Macs, portanto, como funciona no iPhones compatíveis com a tecnologia (a partir dos iPhones XS, XS Max e XR), a qual pode ser acessada pela Central de Controle ao conectar AirPods (Pro e Max) ou fones de ouvido compatíveis com a tecnologia.

Áudio Espacial com rastreamento dinâmico de cabeça

De acordo com um documento de suporte da Apple, o Apple Music também ganhará suporte para Áudio Espacial com rastreamento dinâmico de cabeça ainda este ano — presumivelmente com o iOS 15, o qual também chegará no outono do hemisfério norte (nossa primavera).

Temos o prazer de anunciar que o Áudio Espacial com rastreamento dinâmico de cabeça chegará ao Apple Music no outono. O rastreamento dinâmico de cabeça cria uma experiência ainda mais envolvente para Áudio Espacial. Dá vida à música, fornecendo um som que se ajusta dinamicamente à medida que você vira a cabeça. E você pode experimentar Áudio Espacial com rastreamento dinâmico de cabeça nos AirPods Pro e AirPods Max com um iPhone ou iPad compatível.

O Áudio Espacial usa o giroscópio e o acelerômetro dos fones de ouvido e do iPhone para rastrear o movimento da sua cabeça e a posição do seu dispositivo — remapeando o campo sonoro para que o som permaneça fixo no dispositivo mesmo quando sua cabeça se move.

Atualmente, alguns videoclipes do Apple Music com Áudio Espacial habilitado já suportam o rastreamento dinâmico de cabeça — mas, dado que não há nenhum elemento visual envolvido ao ouvir músicas, a Apple presumivelmente tem uma implementação diferente do recurso em mente.

É possível ativar o rastreamento de cabeça dos AirPods Pro e Max em Ajustes » Acessibilidade » AirPods » Seguir iPhone, como explicado nesse outro artigo de suporte.

“Espacializar” áudio no iOS 15

Alguns ávidos testadores do iOS 15 já notaram uma mudança que poderá beneficiar conteúdos em estéreo: a opção de “espacializar” áudio.

iOS 15 lets you turn on Spatial Audio now for arbitrary stereo audio, even for radio stations in Broadcasts 😄 It places the sound source in front of you, and seems to do some spatial simulation effect pic.twitter.com/66vgte8t4n — Steve Troughton-Smith (@stroughtonsmith) June 8, 2021 O iOS 15 permite que você ative o Áudio Espacial agora para qualquer áudio estéreo, mesmo para estações de rádio em Transmissões 😄 Isso coloca a fonte de som na sua frente e parece simular algum efeito espacial.

#iOS15 Now there’s a “Spatialise Stereo” which simulates Spatial Audio from regular Stereo. Works great with Spotify. It didn’t work with YouTube. pic.twitter.com/GZSRVly4KB — Ben Geskin (@BenGeskin) June 8, 2021 #iOS15 Agora há um “Espacializar Estéreo” que simula o Áudio Espacial do estéreo normal. Funciona muito bem com o Spotify. Não funcionou com o YouTube.

Como é possível conferir acima, o recurso parece simular os efeitos do Áudio Espacial em um som estéreo convencional quando o iPhone está conectado aos AirPods Pro ou Max.

Como estamos na primeira versão do beta do iOS 15, certamente o recurso não está disponível ainda para a maioria dos apps, mas deverá ser expandido até o lançamento do sistema operacional para todos.

