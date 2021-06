API Captura de Objetos permitirá criar imagens 3D no Mac

Sendo a realidade aumentada uma das tecnologias mais exaltadas pela Apple nos últimos anos, era de se esperar que a empresa reservasse alguns minutos da keynote de abertura da WWDC21 para falar sobre o assunto. E foi justamente o que aconteceu, com algumas novidades bem interessantes para desenvolvedores e usuários na área.

Mais precisamente, a Apple anunciou a chegada da API Captura de Objetos (Object Capture), uma nova tecnologia que permitirá formar modelos 3D de objetos reais diretamente pelo Mac — tudo isso com apenas um punhado de fotos do item, tiradas de diversos ângulos. Bruxaria? Não, tecnologia.

A novidade chegará para tornar a criação de experiências em realidade aumentada mais fácil e acessível.

Hoje, formar objetos 3D virtuais é um trabalho que requer horas e softwares extremamente especializados mas, com a nova API, desenvolvedores poderão criar réplicas virtuais de objetos somente com algumas fotos — claro, não devemos esperar o mesmo nível de detalhe de um trabalho profissional, mas o recurso já deverá satisfazer às necessidades da maioria das aplicações.

Apple's Object Capture on a Pineapple. One of my fav things to test Photogrammetry against. This was processed using the RAW detail setting.



More info in thread 👇 pic.twitter.com/2mICzbV8yY — Mikko Haapoja (@MikkoH) June 8, 2021

As fotos poderão ser tiradas com iPhones, iPads ou câmeras DSLR/mirrorless, e para formar o seu objeto 3D, bastará usar o framework RealityKit no macOS Monterey 12 — com apenas algumas linhas de código numa sessão de fotogrametria, já será possível iniciar o processo, inclusive podendo escolher o nível de detalhe do modelo 3D.

A API pode gerar arquivos USDZ já otimizados para o AR Quick Look, a tecnologia do iOS/iPadOS que permite visualizar objetos em realidade aumentada em aplicativos ou no Safari do iPhone/iPad. Você também poderá adicionar os objetos gerados a cenas em realidade aumentada no Reality Composer do Xcode — para mais detalhes, você pode conferir essa página da Apple, que trará todas as sessões relacionadas ao assunto realizadas ao longo da semana.

Processed using the HelloPhotogrammetry sample app using RAW detail level. Shot on my iPhone 12 Pro Max. 93 input images that look like this. Object Capture automatically stitched the capture of the bottom with the rest of the shoe (😬 shot in my kid's room for better lighting) pic.twitter.com/R966068lni — Mikko Haapoja (@MikkoH) June 8, 2021

A API Captura de Objetos, vale notar, faz parte de um pacotão de novidades do RealityKit 2. A nova versão do framework traz ainda recursos como shaders personalizados, carregamento dinâmico de assets e a construção de ECS (Entity Component Systems) para cada cena. Você também poderá criar personagens controláveis que podem se mover, pular e explorar os ambientes em realidade aumentada.

Tudo isso, claro, trará melhorias práticas para os usuários que não fazem nenhuma ideia do que eu estou me referindo no parágrafo anterior — em termos gerais, você pode esperar que as experiências AR no iPhone/iPad ficarão ainda mais interativas, ricas e detalhadas. Empresas como Wayfair, Shopify e Etsy já anunciaram recursos baseados nas novas tecnologias liberadas pela Maçã, e em breve, certamente veremos mais aplicações interessantes.

