App Buscar permitirá localizar iPhones desligados no iOS 15

A Apple aproveitou o anúncio do iOS 15 para falar de algumas novidades chegando ao Buscar (Find My), a começar por uma maior integração com os AirPods. Porém, parece que os iPhones também ganharão novas funcionalidades importantes na nova versão do sistema operacional.

O chamado Low Power Find My (“Buscar de Baixa Energia”, em tradução livre) permitirá localizar um iPhone mesmo quando o aparelho estiver desligado, ou até mesmo após ser furtado/roubado com o Bloqueio de Ativação ligado.

A Apple não detalhou muito bem como funcionará esse sistema, mas aparentemente, mesmo quando desligado, seu iPhone continuará enviando sinais Bluetooth LE (baixa energia) para ser localizado da mesma forma que um AirTag. Dispositivos próximos receberão esse sinal e permitirão encontrar esse iPhone mesmo em situações de pouquíssima bateria.

O iPhone, desta forma, não estará propriamente desligado, mas sim enviando esses sinais Bluetooth para ser encontrado. O novo modo aparentemente poderá ser desligado, caso o usuário prefira dessa forma por algum motivo.

Além disso, a Apple diz que, caso o Bloqueio de Ativação esteja ligado, o iPhone continuará enviando a sua localização mesmo se for redefinido para as configurações de fábrica. Isso ajudará em casos de furto/roubo, nos quais a sua conta iCloud bloqueia a utilização do aparelho.

Outra coisa legal é que, para garantir que ninguém compre um iPhone roubado e com o Bloqueio de Ativação, a tela de ativação do iPhone (aquela com “Hello”) mostrará claramente que o dispositivo está bloqueado, sendo rastreado e que pertence a outra pessoa. Diferentemente do habitual, a Apple diz que essas funções ajudarão um pouco mais a encontrar iPhones roubados, algo que ela nunca foi muito a favor.

Essas novidades chegarão com o iOS 15, previsto para o outono do hemisfério norte (nossa primavera), e você pode conferir se o seu iPhone será atualizado nesse artigo.