Apple apresenta novidades para realidade aumentada e aprendizado de máquina

Seguindo os anúncios da WWDC21, como de costume, a Apple separou um tempinho para falar sobre algumas novidades específicas para desenvolvedores — tais como Xcode na nuvem, novidades na App Store e mais.

No entanto, haja vista que nunca há espaço (nem tempo) para tudo, dentre algumas atualizações que não receberam tanta atenção estão os frameworks ARKit 5 (de realidade aumentada) e o Create ML (dedicado a aprendizado de máquina).

Quanto ao primeiro, a Maçã está implementando novos recursos no ARKit que tornarão as experiências de realidade aumentada ainda melhores.

Agora, os desenvolvedores poderão colocar Âncoras de Localização em ainda mais cidades — com elas, apps podem posicionar experiências de RA em uma coordenada geográfica específica.

Além disso, será possível fixar conteúdos virtuais nos App Clips ou aplicativos que usufruam do ARKit por um código de App Clip. Haverá, ainda, a possibilidade de aproveitar ainda mais o Face Tracking na câmera ultra-angular do novo iPad Pro (lançado este ano) e muito mais.

Com relação a aprendizado de máquina, o Create ML agora está disponível como um framework Swift no iOS e no iPadOS, além do macOS. Desenvolvedores poderão experimentar e automatizar programaticamente a criação de modelos em scripts Swift ou playgrounds.

Além disso, será possível criar recursos dinâmicos de aplicativos que aproveitem as APIs do Create ML para treinar modelos diretamente quando um usuário entrar em um app ou dependendo de como ele use o dispositivo, fornecendo experiências personalizadas e adaptáveis, sempre preservando sua privacidade.

Dentro dessas novidades, a Apple também anunciou novas maneiras de aproveitar os novos modelos e recursos de treinamento, APIs para os frameworks Vision, Natural Language e muito mais.