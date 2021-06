Apple aumenta “dependência” de fornecedores chineses

De acordo com uma análise recente do South China Morning Post sobre a lista de fornecedores da Apple entre 2017 e 2020, quase um terço das empresas que a gigante de Cupertino adicionou à sua lista de fornecedores nos últimos três anos são da China — contrariando a suposta redução da “dependência” da Maçã no país asiático.

Publicidade

De acordo com a reportagem, as 200 empresas na lista de fornecedores da Apple em 2020 representam cerca de 98% dos gastos diretos da empresa com materiais, fabricação e montagem — e cerca de 80% desses fornecedores têm pelo menos uma fábrica na China. A Apple também adicionou sete empresas dos Estados Unidos e sete fornecedoras de Taiwan à sua lista de fornecedores entre 2017 e 2020.

A prevalência de empresas chinesas na lista de fornecedores da Apple ressalta a confiança da companhia na China e a importância do país para a cadeia de fornecimento — o que ficou claro durante a pandemia do novo Coronavírus (COVID-19).

A Foxconn, por exemplo, começou a oferecer incentivos nos últimos meses para atrair novos trabalhadores em meio à movimentada temporada de produção. Na Índia, por outro lado, a fábrica teve que cortar a produção em cerca de 50% por causa do surto de novas infecções.

Publicidade

A “dependência” da Apple na China tem sido examinada nos últimos anos — o que, em alguns casos, tem sido denominada como um “problema real”. Um grupo de legisladores dos EUA também pediu que a Apple reduzisse suas relações com a China.

via 9to5Mac