Apple Music libera Áudio Espacial e Lossless para usuários

Audiófilos e pessoas interessadas por novas experiências musicais, uni-vos! Menos de um mês após o anúncio, o Apple Music ganhou hoje dois dos recursos mais aguardados de sua história: o Áudio Espacial (com suporte a Dolby Atmos) e a reprodução Lossless (sem perdas).

Publicidade

Nós já explicamos tintim por tintim o que significam cada uma das novidades: falamos, por exemplo, sobre como o Lossless é uma arte que só poderá ser de fato desfrutada por uma pequena parcela dos usuários e sobre como os AirPods não suportarão o formato (ao menos a princípio), mas os HomePods sim.

O Apple Music para Android também receberá suporte ao áudio sem perdas de qualidade, mas a iTunes Store não receberá faixas desse tipo — não confunda o lossless com o selo Apple Digital Masters, aliás.

O Áudio Espacial, por sua vez, é o nome que a Apple dá às músicas com suporte à tecnologia Dolby Atmos — que tem como objetivo tornar a sua experiência musical, como o próprio nome já diz, mais espacializada, com os instrumentos posicionados em diferentes pontos do recinto (meio que como se você estivesse num show).

Publicidade

Todos os AirPods, bem como alguns fones Beats mais recentes, trarão suporte à novidade, como explicamos aqui. Os HomePods também poderão reproduzir Áudio Espacial do Apple Music, mas a dúvida ainda paira em relação ao HomePod mini — descobriremos em breve, agora que o recurso está liberado.

Tanto a reprodução sem perdas de qualidade quanto o Áudio Espacial, como vocês provavelmente já sabem, podem ser desfrutados no Apple Music sem custo adicional — se você paga pelo serviço (ou está no período de testes gratuito), já poderá experimentar as novidades. Serão, a princípio, mais de 20 milhões de músicas reproduzidas sem perdas, bem como “milhares” disponíveis em Dolby Atmos; a Apple certamente aumentará esses números rapidamente.

Vale notar, claro, que você precisa estar rodando os sistemas mais recentes da Apple (como o iOS/iPadOS 14.6 ou o macOS Big Sur 11.4) para aproveitar os novos recursos. Vão lá correndo e depois voltem aqui para contar o que acharam das novidades até o momento. 😉