Baixe aqui os wallpapers do iOS 15 e do macOS Monterey 12!

Os novos sistemas operacionais que equipam os iPhones/iPads e Macs foram lançados na WWDC21 e trouxeram diversas novidades, conforme estamos noticiando por aqui desde ontem.

Junto a esses lançamentos, a Apple aproveitou também para disponibilizar novos wallpapers no iOS/iPadOS 15 e no macOS Monterey 12.

iOS/iPadOS 15

O pessoal do 9to5Mac tratou de disponibilizar os papéis de parede dos sistemas – tanto na versão clara quanto escura.

Para fazer o download, basta seguir os links abaixo:

macOS Monterey 12

Já o 512 Pixels disponibilizou ambas as versões do papel de parede padrão do macOS Monterey 12 em resolução 6K!

Baixa aí:

Divirtam-se! 😊