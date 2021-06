CarPlay no iOS 15 terá “Driving Focus”, suporte ao novo Mapas e mais!

Em meio à apresentação dos novos sistemas da Apple, o CarPlay não poderia ficar de fora. As novidades para o sistema automotivo da Maçã mal foram mencionadas durante a keynote de ontem, mas cá estamos nós para pontuá-las.

Dentre as principais atualizações, está o Ler Mensagens com a Siri que funcionará no CarPlay pela primeira vez.

Para falar a verdade, o sistema sempre foi capaz de ler mensagens de texto em voz alta, mas apenas quando o usuário tocava em uma notificação. Agora, os motoristas poderão ouvir suas mensagens sem tirar os olhos da estrada. Assim que uma mensagem chegar, a Siri lerá automaticamente. 🗣

Além dessa nova função, a Apple também apresentou melhorias para o Não Perturbe. Desde que foi anunciado, em 2012, ele tem recebido pequenas atualizações, e no iOS 15 há uma nova, chamada Foco (Focus).

O recurso consiste em uma série de “modos” pelos quais usuários podem alternar — trabalho, fim de semana, faculdade, pessoal, viagem e outros. O iOS usará a inteligência artificial para “entender”, baseado em cada modo, quais notificações são mais importantes e precisam ser destacadas.

O CarPlay contará com o Driving Focus. Segundo o 9to5Mac, o Não Perturbe ao Dirigir será substituído para se adequar a atualização. A nova função pode ser ativada manualmente ou automaticamente quando o movimento for detectado, o Bluetooth do carro estiver conectado ou o CarPlay estiver ativado.

O que de fato muda é a capacidade de compartilhar seu status com outras pessoas, que não mais enviará uma resposta de texto previamente escrita ao receber mensagens. Na prática, um amigo poderá ver que você está no Driving Focus antes mesmo de enviar uma mensagem pelo Mensagens — desde que ele esteja usando o iOS 15, vale notar.

Além disso, o Driving Focus permitirá que usuários configurem contatos e aplicativos específicos que podem notificá-lo enquanto o recurso estiver ativado. A maior vantagem dele, contudo, é a maior liberdade para controlar as notificações, definindo regras diferentes para quais contatos e aplicativos podem alertar em cada modo, incluindo trabalho, pessoal, sono e direção.

Outra novidade são os Mapas, que agora possuem uma maior riqueza de detalhes na navegação. Inicialmente restrito a quatro cidades (São Francisco, Los Angeles, Nova York e Londres), o app se tornará ainda mais inteligente e proativo — especialmente durante a navegação.

Durante as rotas de carro, por exemplo, o aplicativo exibirá uma representação fiel em 3D dos arredores, indicando elementos como faixas de pedestre, faixas de rolamento e indicação de saídas em rodovias.

No CarPlay, o recurso não chegará imediatamente com o lançamento do iOS 15. Em sua página oficial, a Apple limitou-se apenas a dizer que o suporte ao Mapas dentro do CarPlay chegará “em uma atualização de software ainda neste ano.” Enquanto isso, porém, usuários pelo menos terão acesso a um modo escuro mais detalhado.

Além de todas essas novidades, há quatro novos papéis de parede para personalizar ainda mais a experiência do CarPlay e melhorias na CarKey, sistema de chaves eletrônicas dentro do Wallet.

Ansiosos para os novos recursos?