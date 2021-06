Como funcionará o Legado Digital do iCloud

Dentre as muitas novidades anunciadas pela Apple ontem na WWDC21, as atualizações do iCloud tiveram grande destaque. Uma das mais importantes é algo que nem sempre pensamos, mas que, de qualquer maneira, é inevitável. Sim, a morte. E nesse caso, o que acontece com os nossos dados do iCloud?

Bom, a Apple quer facilitar essa questão para as pessoas que estão passando por um momento de luto com uma nova função, chamada Digital Legacy (Legado Digital).

Com a ajuda do Legado Digital, a Apple poderá fornecer aos familiares ou amigos os dados da conta iCloud de um ente falecido. Para isso, o usuário deverá adicionar — antes de ir desta para uma melhor, é claro — alguém que confie como um Legacy Contact (Contato Legado). Essa pessoa terá, então, a possibilidade de requisitar à Apple os dados da conta do iCloud em caso de falecimento.

Em tal eventualidade, a pessoa selecionada como o contato legado deverá logar com um ID e senha legados do iCloud na Apple, este que pode ser selecionado no momento em que o próprio contato legado foi configurado. Uma vez conectado, o usuário de contato legado será obrigado a fornecer uma cópia válida da Certidão de Óbito do usuário principal para autenticar seu acesso aos dados da pessoa falecida. Esta etapa é implementada para garantir que os dados das pessoas não sejam usados indevidamente e que a morte de ninguém seja forjada.

Assim que a Certidão de Óbito for validada pela Apple, o contato legado poderá acessar os dados do iCloud da pessoa principal. Estes podem incluir detalhes valiosos armazenados no Notas, backups de emails, fotos e vídeos.

Entretanto, esses dados não incluirão senhas armazenadas no Chaves do iCloud, e nem o cartão de crédito da pessoa ou quaisquer outras informações financeiras armazenadas no Wallet. Essa precaução evita o uso indevido de instrumentos financeiros, que normalmente são barrados, descontinuados ou terminados no caso de falecimento de uma pessoa.

O Digital Legacy se assemelha a serviços oferecidos por outras gigantes da tecnologia. O Facebook, por exemplo, oferece maneiras para que membros familiares gerenciem/deletem as contas de um ente falecido.

A novidade virá como parte do update do iOS 15, e trará uma maior facilidade para as pessoas que necessitem desses dados em momentos que já são difíceis o suficiente.

via iNews UK